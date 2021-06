US Open 2021: volano i fratelli Molinari

Buon inizio per i fratelli Molinari all’Us Open 2021.

Dopo il primo giro, iniziato con novanta minuti di ritardo (causa nebbia) e poi sospeso per l’arrivo dell’oscurità, Francesco ed Edoardo Molinari occupano rispettivamente la terza posizione (68 colpi, -3) e la 11esima (70, -1). Benissimo anche il terzo italiano in gara: Guido Migliozzi che è al suo debutto assoluto in un evento del Grande Slam, è 24esimo (71, par).

“Chicco” Molinari è in terza posizione, grazie a cinque birdie e due bogey, ad un solo colpo dalla vetta occupata dall’americano Russell Henley, in testa con 67 (-4) al fianco del sudafricano Louis Oosthuizen.

Applausi anche per il fratello Edoardo, tornato a giocare un Major sei anni dopo l’ultima volta (The Open Championship 2015). Per lui parziale di 70 (-1), lo stesso di Rory McIlroy, con sei birdie, tre bogey e un doppio bogey.

Infine l’esordio assoluto per Migliozzi che ha ampiamente retto l’urto con i big mondiali senza subire la pressione. E con un giro in 71 (par) con due birdie e due bogey è ad un solo colpo da Dodo Molinari.

OMNISPORT | 18-06-2021 12:05