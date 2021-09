US Open: Berrettini e Seppi al terzo turno, out Musetti

Tre dei quattro italiani in campo nel secondo turno del singolare maschile degli US Open hanno concluso i loro match. Lorenzo Musetti, numero 60 del mondo, ha tenuto bene nel punteggio contro il bombardiere statunitense Reilly Opelka, numero 24, perdendo per 7-6 7-5 6-4 in 2 ore e 22 minuti, ma il 19enne di Carrara è stato letteralmente travolto dai 31 ace del suo avversario, che ovviamente non ha mai perso il servizio.

Matteo Berrettini ha rispettato il pronostico contro il francese Corentin Moutet, numero 88 del ranking ATP ma ha dovuto rimanere in campo 3 ore e 21 minuti. 7-6 4-6 6-4 6-3 il punteggio a favore del 25enne romano numero 8 del mondo e finalista di Wimbledon.

Strepitoso Andreas Seppi che, contro pronostico, ha sconfitto il polacco Hubert Hurkacz, numero 13 ATP e vincitore sul cemento di Miami la scorsa primavera e semifinalista a Wimbledon dove si arrese proprio a Berrettini. 2-6 6-4 6-4 7-6 in 2 ore e 50 minuti il punteggio a favore del 37enne altoatesino di Caldaro che ora affronterà il tedesco Oskar Otte, mentre Berrettini se la vedrà con il bielorusso Ilya Ivashka.

OMNISPORT | 02-09-2021 23:45