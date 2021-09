US Open donne, Shelby Rogers: "Mi aspetto minacce di morte sui social"

La statunitense Shelby Rogers ha detto di aspettarsi minacce di morte sui social media dopo la sconfitta negli ottavi di finale degli US Open. “Avrò nove milioni di minacce di morte e quant’altro. A questo punto della mia carriera, direi che ci sono abituata”, ha dichiarato la 28enne nativa della Carolina del Sud, come riporta la Bbc, dopo aver perso 6-2, 6-1 contro Emma Raducanu. “Vorrei che i social media non esistessero”, ha aggiunto la numero 43 del mondo.

La sua connazionale Sloane Stephens aveva parlato degli abusi online ricevuti dopo la sconfitta subita per 5-7 6-2 6-3 al terzo turno contro Angelique Kerber. Affermando di aver ricevuto più di 2.000 messaggi, inclusi commenti razzisti e sessisti, ha pubblicato alcuni esempi in una storia di Instagram. La WTA fa sapere di essere al lavoro sulla questione attraverso una società di valutazione e gestione del rischio chiamata Theseus: “Theseus e la WTA lavorano con le piattaforme dei social media per chiudere gli account quando giustificato e, se possibile, informare le autorità locali”.

OMNISPORT | 07-09-2021 15:03