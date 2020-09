Us Open, fuori altri due Azzurri

Altri due tennisti italiani eliminati agli Us Open. Dopo lo stop di Stefano Travaglia e Jasmine Paolini, devono lasciare subito la bolla di New York anche Lorenzo Sonego e Paolo Lorenzi. Il primo, numero 46 della classifica Atp, è stato eliminato dal francese Adrian Mannarino (numero 39 ATP) in quattro set (6-1, 6-4, 2-6, 6-3).

Fuori anche Paolo Lorenzi, che non ha potuto nulla contro lo statunitense Brandon Nakashima, che si è imposto in tre set con il punteggio di 3-6, 2-6, 6-7 (3-7).

OMNISPORT | 01-09-2020 08:40