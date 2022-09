US Open, i complimenti di Lewandowski a Iga Swiatek

11-09-2022 19:45

Fonte: AFP via Getty Images

Robert Lewandowski ha reso omaggio alla “grande campionessa” Iga Swiatek dopo il trionfo della sua connazionale agli US Open. La Swiatek è diventata la prima campionessa polacca in singolare a Flushing Meadows dopo aver sconfitto Ons Jabeur nella serata di sabato.

Per la numero uno del mondo si tratta del secondo successo in uno slam in questa stagione, dopo aver vinto altri sei titoli WTA tra cui l’Open di Francia a giugno.

La 21enne è diventata la prima donna a trionfare al Roland Garros e a Flushing Meadows nella stessa stagione dopo Serena Williams nel 2013.

Swiatek e Lewandowski sono tra le più importanti stelle dello sport polacco di questa generazione e si sono abbracciati sulla Court Philippe Chatrier dopo il successo della tennista a Parigi.

L’attaccante del Barcellona, che è andato a segno nella vittoria per 4-0 dei Blaugrana a Cadice nel fine settimana, ha celebrato l’ultima vittoria della sua connazionale, salutando il decimo titolo WTA della sua carriera sui social media.

“Congratulazioni Iga!”, ha scritto su Twitter. “Sei una grande campionessa e lo hai dimostrato ancora una volta sul palcoscenico più importante. Sono così felice per te”.