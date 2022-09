US Open, Iga Swiatek si porta a casa il trofeo

11-09-2022 08:12

Il titolo femminile degli US Open va a Iga Swiatek. La numero 1 del mondo ha conquistato il trofeo di Flushing Meadows battendo in finale la tunisina Ons Jabeur. La polacca si è imposta in due set (6-2, 7-6 i parziali).

Per Iga Swiatek si tratta del terzo titolo Slam della carriera (quest’anno ha vinto anche il Roland Garros). Inoltre, la 21enne numero 1 al mondo è arrivata a quota sette trofeo vinti in stagione, eguagliando il record di Serena Williams del 2014.

Un 2022 straordinario per la tennista polacca che ha dimostrato di essere una spanna sopra ogni avversaria. Mastica amaro Ons Jabeur, alla seconda finale Slam persa in carriera.