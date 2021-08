US Open, la regina Graf tifa Djokovic: "Sarebbe fantastico"

Djokovic non è riuscito ad aggiudicarsi il Golden Slam come Stefanie Graf nel 1988 ma adesso proverà a centrare il Grande Slam vincendo l’US Open. Non solo, il serbo vincerebbe così il 21esimo Slam e supererebbe i rivali Federer e Nadal.

La quattro volte campionessa Slam in doppio Rennae Stubbs ha rivelato il contenuto di un messaggio riguardante Djokovic inviatole dall’amica Steffi Graf, la tennista più vincente della storia con 22 Slam vinti: “Non abbiamo la possibilità di ascoltare spesso le parole di Steffi Graf perché non ama essere al centro dell’attenzione e stare davanti alle telecamere – ha spiegato Stubbs – . Le ho scritto riguardo alla possibilità che Novak Djokovic completi il Grande Slam. Lei mi ha risposto che spera davvero nella buona riuscita di quest’impresa. Ha aggiunto che sarebbe fantastico sia per lui che per il tennis in generale”.

Djokovic intanto è pronto a scrivere la storia: “Sono cresciuto imparando a gestire la pressione, questo è ciò per cui ho lavorato giorno dopo giorno. Mi sono messo nella posizione giusta per fare la storia – ha dichiarato il serbo -. Sono orgoglioso di essermi regalato una simile chance e farò di tutto per sfruttarla al meglio. So come bilanciare le cose sotto il profilo mentale, non ho paura di fallire. Tante persone guarderanno le mie partite e non vedo l’ora di scendere in campo. Mi è sempre piaciuto tantissimo questo torneo”.

Se Djokovic dovesse vincere l’US Open, il prossimo obiettivo sarebbe quello di raggiungere e poi superare la Graf per diventare il più vincente in assoluto nella storia del tennis. Ma la Graf, come ha dichiarato, tiferà per il serbo.

OMNISPORT | 29-08-2021 14:21