Us Open, le 32 teste di serie: per ora c'è Djokovic

22-08-2022 19:12

Gli organizzatori dello Us Open hanno ufficializzato la lista delle 32 teste di serie dell’ultimo Slam della stagione, la via la prossima settimana. Nei primi posti del seeding ci sono Medvedev, Nadal, Alcaraz e Tsitsipas. Sinner e Berrettini sono al dodicesimo e quattordicesimo posto nel tabellone.

Nella lista figura ancora Novak Djokovic, al numero 5, anche se difficilmente Nole parteciperà a causa delle disposizioni antiCovid che vietano l’ingresso negli Usa ai non vaccinati.

Le speranze del serbo sono al lumicino, nonostante gli appelli di diversi giocatori ed ex giocatori come John McEnroe: “La mia opinione, da persona vaccinata che ha ricevuto una dose di richiamo, è che la scelta su cosa fare e non fare dovrebbe spettare a noi individui. Credo sia una stupidaggine non permettergli di giocare”.

1 Daniil Medvedev

2 Rafael Nadal

3 Carlos Alcaraz

4 Stefanos Tsitsipas

5 Novak Djokovic

6 Casper Ruud

7 Félix Auger-Aliassime

8 Cameron Norrie

9 Hubert Hurkacz

10 Andrey Rublev

11 Taylor Fritz

12 Jannik Sinner

13 Pablo Carreño Busta

14 Matteo Berrettini

15 Diego Schwartzman

16 Marin Cilic

17 Roberto Bautista Agut

18 Álex de Miñaur

19 Grigor Dimitrov

20 Denis Shapovalov

21 Daniel Evans

22 Botic Van de Zandschulp

23 Frances Tiafoe

24 Nick Kyrgios

25 Francisco Cerúndolo

26 Reilly Opelka

27 Borna Coric

28 Lorenzo Musetti

29 Karen Khachanov

30 Holger Rune

31 Tommy Paul

32 Maxime Cressy