Medvedev ha infranto il sogno di Djokovic ma ha comunque parole al miele per il serbo: “Mi dispiace per Novak e per tutti gli appassionati, sappiamo cosa c’era in palio ma a prescindere da oggi, quello che hai fatto quest’anno e in carriera, beh per me sei il migliore di sempre”.

Una dichiarazione che conferma quanto sia amato Djokovic nell’ambiente, nonostante sia il numero 1 del mondo.

OMNISPORT | 13-09-2021 07:03