US Open: Nadal perde con Tiafoe e si prende del tempo

A grande sorpresa, Nadal è stato battuto da Tiafoe nella gara valida per l’accesso ai quarti di finale degli US Open. Il maiorchino, apparso non al top della forma, si è arreso in quattro set (6-4, 4-6, 6-4, 6-3 i parziali a favore di Tiafoe).

Il 36enne Nadal è stato lucido nell’analizzare la sconfitta: ” Ho giocato male e lui ha giocato bene. Se vuoi arrivare ai quarti di finale degli US Open devi giocare meglio”, le sue dichiarazioni post partita.

Da capire ora quale sarà il suo futuro. Nadal ha ammesso di avere altre priorità al momento, rispetto al tennis: “In questo momento quello che devo fare è tornare a casa. Ho cose molto più importanti di cui occuparmi in questo periodo, piuttosto che pensare al tennis “. Il maiorchino ha comunque aggiunto che, quando sarà pronto, tornerà.