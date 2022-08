US Open, Nadal rischia il forfait: la gravidanza di Mery si complica

25-08-2022 13:48

Colpo di scena per gli US Open: anche Rafael Nadal rischia di non partecipare. In questo modo, lo Slam americano potrebbe perdere tutti i big 3 del tennis mondiale. Oltre al campione spagnolo infatti, vincitore di 22 Slam, anche Djokovic al momento è escluso da torneo per non essersi vaccinato contro il Covid. Federer, invece, è ancora out per infortunio.

Nadal, la gravidanza della compagna si complica

Rafael Nadal rischia di saltare gli US Open dopo una brutta notizia: la compagna Mery aspetta un bimbo che dovrebbe nascere alla fine di ottobre, ma la gravidanza sta procedendo in maniera complicata e per questo i medici hanno consigliato di andare in ospedale. C’è la possibilità che Mery venga sottoposta a un piccolo intervento chirurgico nelle prossime ore. Nadal sta seguendo da lontano la situazione, ma in caso di peggioramento e di un’eventuale operazione lo spagnolo potrebbe rinunciare allo Slam in programma dal 29 agosto all’11 settembre.

Nadal e il lento recupero

Nadal sta cercando nel frattempo di recuperare la sua condizione fisica, dopo la lesione all’addome che gli ha costretto a saltare la semifinale di Wimbledon. Dopo l’eliminazione al primo turno di Cincinnati, lo spagnolo ha ammesso in vista degli US Open: “Dovrò attivare la ‘Modalità Slam’, superare questa sconfitta e uscirne più forte. So cosa c’è da fare per arrivare al meglio a New York, nelle prossime due settimane il livello di intensità sarà completamente differente. Stare bene per me è fondamentale, l’ultimo mese è mezzo non è stato facile, sono stato troppo conservativo nei momenti importanti. Purtroppo ho avuto un infortunio complicato da gestire perché non sai mai al 100% quando sia davvero superato”.

“Non giocavo una partita ufficiale da un po’ di tempo e storicamente non ho mai fatto troppo bene in questo torneo, quindi sapevo sarebbe stata dura – ha aggiunto Nadal sulla partita -. Comunque è difficile ricavare qualcosa di positivo da una sconfitta del genere, so che devo migliorare e allenarmi molto. L’ideale quando si rientra da un infortunio è vincere la prima partita per ritrovare gli automatismi, ma non ci sono riuscito”.

US Open, mancanza di appeal senza i big 3

Ora però c’è un problema molto più grande rispetto a quello fisico. La speranza ovviamente è che la gravidanza di Mery proceda senza ulteriori intoppi, in modo da poter almeno ammirare Nadal in America. Senza lo spagnolo, Djokovic e Federer, lo Slam perderebbe tanto appeal.