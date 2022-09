08-09-2022 09:11

La sfida Alcaraz-Sinner si conclude con la vittoria, in cinque sudatissimi set, da parte dello spagnolo. L’azzurro recrimina per un match point sprecato nel quarto set.

Sinner-Alcaraz, il meglio del tennis moderno

Dopo aver vinto gli ultimi due confronti diretti (tra cui l’ottavo di finale a Wimbledon), Jannik Sinner va ad un passo dalla vittoria anche nei quarti di finale degli US Open contro quello che è e sarà il suo rivale numero uno, ovvero Carlos Alcaraz.

Dopo aver perso il primo parziale (3-6), l’altoatesino gioca magistralmente i successivi due set, vincendoli entrambi al tie-break. Brutale reazione dello spagnolo che deve anche salvare un match point nel quarto set prima di riuscire a portare a casa il successo in un quinto set in cui l’azzurro sbaglia troppo (6-3 il finale).

US Open: Alcaraz, si complimenta con Sinner

Al termine del match, lo spagnolo, molto affaticato per le 5 ore e 15′ di partita, non risparmia i complimenti nei confronti dell’azzurro: “Non so come ci sono riuscito. Ho giocato un grande tennis. Jannik è un grande giocatore, tutti l’avete visto. E’ un giocatore incredibile. Devo ringraziare il pubblico (la partita è terminata quando a New York erano quasi le tre di notte, ndr). Se faccio queste cose è perchè ci sono loro”.

Grazie a questo successo, la corsa al titolo di N.1 al mondo del tennis di Carlos Alcaraz continua. Ora se la vedrà con Frances Tiafoe che ha eliminato Andrej Rublev. Frances Tiafoe è il primo statunitense a raggiungere la semifinale degli US Open dal lontano 2006.

US Open, Sinner ora rischia per le Finals ATP di Torino

Nonostante la sconfitta che gli ha impedito di conquistare la prima semifinale Slam della sua carriera, Jannik Sinner esce dal match a testa altissima.

Grande rammarico per l’azzurro soprattutto per il match point sprecato nel quarto set che avrebbe chiuso la partita. Alla luce di questa sconfitta, Jannik Sinner vede complicarsi la corsa per un posto alle Finals ATP di Torino.