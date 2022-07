Vagnati fa pace con Juric: il Torino piazza il colpo

28-07-2022 21:25

Prima le parole, poi anche i fatti a spegnere l’incendio divampato nella serata di ieri a Torino, sponda granata. Il video diffuso sui social della furibonda lite tra il Direttore Sportivo Vagnati e l’allenatore del Toro Juric ha fatto il giro del web, ridestando malumori interni potenzialmente pericolosi e che non hanno fatto ben sperare i tifosi in vista della nuova stagione.

A gettare acqua sul fuoco ci sono state le dichiarazioni dello stesso Vagnati e del patron granata Cairo, concordi nel sostenere la tesi di un chiarimento reciproco dopo l’incidente di ieri.

Le parole sono state come detto confermate dai fatti, perché secondo Sky Sport il Toro ha chiuso con l’Inter per l’arrivo di Valentino Lazaro, esterno austriaco classe ’96. Mossa a sorpresa e di spessore per i piemontesi, che si assicurano un giocatore ai margini del progetto nerazzurro ma comunque dal valore importante. Nella scorsa stagione Lazaro è stato girato in prestito al Benfica, collezionando 29 presenze con i lusitani. L’Inter lo acquistò dall’Hertha Berlino nel 2019 per 22 milioni più bonus; un’operazione che non ha riscosso dividendi ottimali per i nerazzurri, col senno di poi. Lazaro ora cercherà di affermarsi in Serie A agli ordini di mister Juric, allenatore che sa valorizzare molto gli esterni del suo 3-5-2.

