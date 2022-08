Valencia, Gattuso parte con una vittoria sofferta

14-08-2022 22:15

È iniziata con una vittoria sofferta l’avventura di Gennaro Gattuso sulla panchina del Valencia in Liga. Successo per 1-0 in casa contro il Girona grazie a un calcio di rigore realizzato da Soler nel primo tempo. Una partita davvero sofferta per la squadra dell’ex tecnico di Milan e Napoli.

Il Valencia ha infatti giocato per più di 40 minuti in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Comert . In campo nella formazione allenata da Gattuso, anche l’ex giocatore rossonero Samu Castillejo in campo per 73′ sulla fascia destra.