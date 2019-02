Valentina si è laureata per la gioia di papà Allegri

Valentina Allegri si è laureata, per la gioia del papà. Da oggi, chiamatela pure dottoressa e date soddisfazione al noto babbo, il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri, il quale pare abbia a più riprese sostenuto e condizionato la figliola su questo passaggio formativo, a suo avviso indispensabile. Così Valentina, legata da qualche mese a Piero Barone de Il Volo, ha raggiunto l’ambito risultato laureandosi in comunicazione all’Università Cattolica del Sacro Cuore.

La Allegri junior ha postato sul suo seguitissimo profilo Instagram le foto e una story in cui si può ammirare la giovane mentre indossa la corona d’allora in posa, nei chiostri dell’università, e la sua tesi di laurea.

Nulla di pubblico, tanto meno social, è stato postato dal noto papà che tanto ha spinto perché la sua primogenita studiasse. “Mio padre ci tiene alla laurea. E ci tiene anche che intraprenda un percorso sano. Non condivide la mia passione per il teatro e il cinema, ma se gli dimostro di volerlo davvero, credo mi aiuterà”, dichiarava a Grazia. Un sogno che Valentina non accantonerà di certo, dopo il titolo conseguito.

VIRGILIO SPORT | 22-02-2019 15:02