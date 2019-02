Valentina Allegri a Sanremo: tifo scatenato per Il Volo

In attesa di vederla su un palcoscenico, ci godiamo il suo Sanremo. Per Valentina Allegri questa edizione del Festival della canzone è il primo da fidanzata ufficiale di Piero Barone, tenore siciliano strafamoso perché membro del terzetto Il Volo (genialata di un certo Tony Renis), che porta all’Ariston un pezzo confezionato su misura per le voci potenti dei tre ex ragazzini della Clerici e per il loro pubblico.

Valentina non è solo fidanzata di, sia chiaro. La ventitreenne vanta un suo seguito sui social che, solo in parte, è da attribuire alla notorietà paterna (Massimiliano Allegri è l’allenatore della Juventus).

Come sempre più spesso avviene, la piccola Allegri si è ritagliata un suo spazio – tra social, moda, tv e amori – che le hanno regalato una sua identità mediatica, a prescindere dal papà che comunque sembra apprezzare il nuovo fidanzato della sua Valentina.

Per Max Allegri, la priorità è che Valentina studi e consegua la laurea in Lettere (è iscritta all’Università Cattolica, a Milano) senza distrarsi troppo dagli obiettivi concreti dei suoi coetanei. Forse proprio per questa ragione l’allenatore bianconero ha deciso di comprare casa proprio nella città dove vive Valentina: sarà questa la base anche per la sua compagna, Ambra Angiolini che a poco distanza (Brescia, per la precisione) ha vissuto un decennio, all’epoca della sua storia con il cantante Francesco Renga, padre di Jolanda e Leonardo.

Un intreccio poderoso di storie e gradi di separazione che, a Sanremo, ha trovato la propria nemesi.

VIRGILIO SPORT | 06-02-2019 11:21