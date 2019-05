Valentina Vignali sconvolta dalla querela di Laudoni: la reazione

Valentina Vignali ancora una volta si conferma, a modo suo, protagonista di questa edizione d’Urso del Grande Fratello. Sempre e comunque, la cestista e influencer riesce nell’arduo compito di mantenere alta l’attenzione su quanto le stia accadendo all’interno della casa più spiata d’Italia per le parole pronunciate in diretta. Se dunque quanto affermato dalla Vignali nei confronti del di lei ex fidanzato, Stefano Laudoni e della sua ex compagna Francesca Brambilla, ha provocato e infastidito i diretti interessati, le conseguenze sul piano legale pare siano state concretissime.

Alla diffida della Brambilla, di cui Valentina ha avuto notizia direttamente dalla conduttrice Barbara d’Urso nel corso del serale, si è aggiunta la querela ricevuta proprio dall’ex fidanzato, il quale aveva già diffidato la Vignali. Ma il monito pre GF non avrebbe contenuto l’esuberanza di dichiarazioni, ritenute calunniose e diffamatorie da Laudoni (comunicato pubblicato su Instagram), provocando de facto la reazione da parte dello sportivo e dei suoi legali, che ne curano gli interessi.

Secondo quanto ricostruito, nel corso della diretta dalla casa di Cinecittà, la Vignali sarebbe stata informata delle intenzioni di Laudoni di depositare formale denuncia dopo le frasi scioccanti che lo riguardano. La reazione della cestista sarebbe stata, una volta appreso ciò nel confessionale, di pianto e di manifesta frustrazione: uscita dalla stanza si sarebbe recata poi nel giardino per cercare conforto e consolazione dal confronto con altri inquilini, ai quali avrebbe detto brevemente di non poter parlare.

Una ferita così fosse che, per Valentina, si riapre. Nella sua permanenza, fino a questo momento, la Vignali ha palesato la sofferenza accumulata per i tradimenti, a suo dire, subiti da Stefano giungendo alla famigerata esternazione sulla malattia affrontata, che ha provocato non pochi commenti sui social.

Ma l’irruenza, l’impulsività dell’ala sono ormai consuetudine anche nel breve arco temporale di questa esperienza televisiva. E anche quanto accadrà, nel corso della prossima puntata serale del GF, potrebbe sorprenderci.

VIRGILIO SPORT | 13-05-2019 13:14