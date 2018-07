Valentino Rossi: "Dovizioso? Sorpasso non intelligente"

Valentino Rossi ha commentato così a Sky il suo quinto posto ad Assen: "Una gara bellissima, sono contento di averne fatto parte. E' stata tosta, ma è un peccato non essere sul podio".

"E' stata una gara tostissima, ce l'avevano tutti barzotto… Basta parolacce, scusate. Bellissime battaglie, un sacco di sorpassi. Mi spiace per il tamponamento a Lorenzo, fortunatamente l'ho preso bene, sono riuscito a non prendergli la ruota e forse l'ho anche aiutato a ritirarsi su".

Il duello con Dovizioso e il lungo nel finale: "Il suo è stato un sorpasso molto aggressivo, come ce ne sono stati molti altri, ma più che altro non è stato un sorpasso strategicamente molto intelligente, e così ci siamo ritrovati indietro. Senza quel sorpasso un po' forzato, potevamo fare secondo e terzo. Non era il posto giusto per passarmi, perché lì passavo veramente forte".

"Io poi sono andato da lui, lui mi ha detto che stavamo battagliando tutti, capita… Peccato soprattutto perché invece che tre spagnoli sul podio, magari c'erano uno spagnolo e due italiani".

SPORTAL.IT | 01-07-2018 16:25