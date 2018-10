"Valentino Rossi è come Maradona"

Danilo Petrucci in un'intervista a Sky ha azzardato alcuni paragoni con i grandi del mondo del calcio: "Per come ha fatto conoscere le moto credo che il Rossi del calcio sia Maradona. Marquez, invece, è più Cristiano Ronaldo, se parliamo di me, invece, mi viene in mente Gattuso. Tanto istinto, tanto correre, al momento poca gestione", sono le parole del centauro della Ducati.

Nella prossima stagione Petrux sarà pilota Ducati ufficiale: "Correre nel team ufficiale della Ducati penso che sarà figo… La gara n cui mi sono divertito di più? Motegi 2017, dove ho fatto podio. Il momento più difficile della mia carriera, invece, è stato quando mi sono rotto il polso a Jerez nel warmup".

Petrucci in vista dell'anno prossimo ha l'obiettivo di mettersi a dieta: "Abbiamo provato molte soluzioni sulla moto, ma penso che il grande lavoro che devo fare in vista del prossimo anno, sia perdere quanti più chili possibili. Solo per curiosità, mi sono pesato nudo in Malesia e pesavo 77kg, e quando ho indossato la tuta è salito a 91 kg! Almeno 3-4 kg erano di sudore e penso che 2-3 chili arrivino anche dal nuovo sistema airbag. Ho cercato di perdere molti chili durante l'inverno, e quando ho visto il peso con la tuta, con l'airbag, ho pensato 'no!' Ma non sono l'unico in questa situazione. In pratica sudo come tre piloti!".

SPORTAL.IT | 12-10-2018 10:45