Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello:prove generali di nozze

Francesca Sofia Novello ha trascorso la sua quarantena con il compagno, il pilota Valentino Rossi e i loro cani, Penelope e Ulisse. Era la grande incognita di Sanremo 2020, la protagonista suo malgrado della conferenza stampa della vigilia più controversa degli ultimi anni, ed è rimasta collocata nel suo ruolo di modella e qualcosa di più.

Francesca Sofia Novello e Sanremo 2020: che cosa è cambiato

Dal palco dell’Ariston Francesca ha trasmesso emozione – la sua – e il suo modo di presentare ancora acerbo e imbarazzato ha intenerito, ma è trapelata comunque la sensazione di essere in una macchina meravigliosa ma più grande delle sue ambizioni. Forse la televisione non è il suo futuro, ma la kermesse canora ha portato, anche per la 25enne fidanzata del più grande di sempre, notevoli cambiamenti.

Quarantena d’amore per Rossi e Francesca Sofia Novello

“Ai primi di marzo ero scesa a Tavullia per rilassarmi. Sarei dovuta rimanere una settimana, ma è scattato il lockdown”, ha raccontato la Novello nell’intervista a Oggi. “In questa tragedia immane ho avuto una piccola, grande consolazione: passare la quarantena col ragazzo che amo”.

Nonostante la pandemia, come ha confidato a Oggi, i suoi impegni non sono ridotti e la quarantena trascorsa con Rossi ha fortificato il loro rapporto costruito su basi molto solide e concrete come lo stesso Valentino che mai ha voluto abbandonare la sua terra e mai si è staccato dai suoi genitori, Graziano e Stefania che gli sono sempre accanto.

“Avevo tantissimi progetti legati alla moda, interrotti per l’emergenza, ma la salute viene prima di tutto. Però ho fatto in tempo a lanciare la mia linea di costumi, Envidiame. E grazie alla tecnologia e alla fantasia, continuo a lavorare: curo i miei profili social, faccio degli shooting con Facetime”, ha spiegato la modella che descrive lei e Valentino come “innamorati e sereni”.

Rossi-Novello, progetti futuri: matrimonio e un figlio?

Certo, dopo una simile prova le ipotesi di matrimonio non possono che aumentare. Come le indiscrezioni che vorrebbero Rossi (il cui futuro è ancora da decifrare in MotoGP) desideroso di diventare padre. Che sia giunto il momento giusto?

