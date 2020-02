Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello bullizzata cade su Georgina

Il giorno del debutto è arrivato, nonostante le accuse di sessismo l’abbiamo provata e indotta a filtrata – forse oltre il dovuto – i contatti. Francesca Sofia Novello tenterà di conquistare il suo posto al sole, dopo tanta luce riflessa per via del suo legame con il campione di MotoGP, Valentino Rossi.

Francesca Sofia Novello bullizzata

“Credo che la polemica di tutte le femministe sul passo indietro sia stato un attacco non troppo giusto nei miei confronti. Tante donne sono state le prime a bullizzare e fare del maschilismo contro di me”, ha affermato una Francesca Sofia più solida, preparata rispetto alla prima conferenza stampa. “Devo ringraziare Rula. Mi ha detto: ‘fregatene, non devi dimostrare niente a nessuno’. Sul palco ho sentito tanto la sua forza di stare dalla parte delle donne”. Una parte che non pare sia la stessa per quanto suscitato dal monologo pronunciato da Diletta Leotta, dal palco del teatro in mondovisione. Quanto prodotto dal “psso indietro”, la Novello lo sta ancora scontando e il riscatto non sarà semplice né avverrà gratuitamente, come nulla d’altronde.

Valentino Rossi non ci sarà

Nella serata di venerdì, l’attenzione sarà inevitabilmente su di lei che, da giovane modella, sperimenta per la prima volta una popolarità estrema, superlativa nell’euforia sanremese che accompagna da sempre l’evento televisivo per antonomasia. Ma che ha deciso di staccare da Valentino e dal suo ruolo, probabilmente per non finire in un meccanismo vorticoso e incontrollato.

“Io salgo sul palco come Francesca Sofia Novello. Per questo Valentino non ci sarà. E’ in Malesia a fare i test. Ma anche fosse stato in Italia non lo avrei voluto qui per evitare che succedesse quello che è successo a Georgina, ovvero che l’attenzione fosse spostata su Ronaldo. Comunque lei si è presa il suo merito”, ha detto con una certa leggerezza la modella.

Il messaggio della Novello

Inoltre, la Novello ha tenuto a sottolineare il momento emozionate vissuto davanti all’esibizione di Paolo Palumbo, il giovane chef sardo affetto da SLA: “Il mio messaggio? Sono giovane, mi sento in soggezione a dare un messaggio. Dico che bisogna credere nei propri sogni. Se insisti e resisti, raggiungi e conquisti”.

VIRGILIO SPORT | 07-02-2020 15:01