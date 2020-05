Valentino Rossi ricomincia dal Ranch

Mentre si susseguono le voci su come sarà il calendario della MotoGp per la tormentata stagione 2020, che potrebbe iniziare a luglio con due Gp da disputare a Jerez, per Valentino Rossi è finalmente arrivato il momento di rimettersi in sella.

La lunghissima quarantena è terminata anche per il 'Dottore', che è tornato a girare al Ranch di Tavullia. A fargli compagnia sullo sterrato, il fratello Luca Marini e Franco Morbidelli.

Rossi ha poi commentato l'"evento" con poche parole sui propri profili social: “Finalmente siamo tornati in moto. Allenamento al MotoRanch con VR46 Riders Academy".

