Valentino Rossi scatenato alla guida,Francesca Sofia Novello urla

Valentino Rossi ha messo a dura prova il coraggio della sua fidanzata, Francesca Sofia Novello. Da grande amante dei motori, il pilota e pluricampione di MotoGP ha dato sfogo anche sulle quattro ruote alla sua passione per la velocità. E in non poche circostanze, come ricorderete.

Stavolta Valentino, in un video postato sul suo profilo Instagram, si diverte con il drifting. Con lui c’è la fidanzata e compagna di quarantena, Francesca Sofia Novello, che però non sembra entusiasmarsi alle derapate di Rossi e ai suoi strappi. “La Franci e la sua grande passione per il drifting“, la didascalia (ironica) accanto al video.

VIRGILIO SPORT | 04-09-2020 12:52