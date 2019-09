Valentino Rossi tra la sua gente: "Ho realizzato un sogno"

Valentino Rossi ha sfilato martedì pomeriggio vestito da gara e sulla sua Yamaha per le strade della sua Tavullia. Acclamato da due ali di folla, il Dottore è partito dal Ranch e poi ha percorso la strada principale del paese, fermandosi a salutare il suo Fan Club. Visibilmente emozionato, il numero 46 ha rilasciato alcune parole ai microfoni di Sky: “E’ stato bello perché fin da quando eravamo piccolini sognavamo di fare un giro su una M1 a Tavullia: ce l’ho fatta. E stata una grande emozione, c’era tanta gente e quindi è sempre bello” ha detto dopo essere sceso dalla sua motocicletta.

Domenica si corre a Misano Adriatico per il Gran premio di San Marino e della Riviera di Rimini. “Speriamo bene, vediamo” ha aggiunto il ‘Dottore’.

Intanto il celebre designer Aldo Drudi, grande amico del nove volte campione del mondo, parlando del possibile casco di addio al Motomondiale del Dottore fa una rivelazione ai microfoni di corsedimoto.com: “Se dovessi immaginare un casco di addio? Non c’è abbastanza spazio, anche per un riassunto. Ma prima o poi ci dovremo pensare ad un casco di addio al Motomondiale. Credo però che siamo ancora molto lontani da quel giorno…”.

Drudi poi pensa a una MotoGp senza il Dottore: “Il Mondiale perderà tanto, perché è un personaggio al di là del risultato. Il fatto che vinca o non vinca muove meno. Oramai è un riferimento per tutti, per l’impegno che ha messo e che sta mettendo soprattutto adesso. Un uomo di 40 anni che si allena come se ne avesse 20 e che fa risultati come se fosse fresco… Il quarto posto nell’ultima gara, anche se i detrattori dicono che Valentino non vince più… io pagherei per arrivare quarto ad una gara del Mondiale. Personalmente penso che Valentino possa vincere alla grande ed è l’unico che a livello psicologico può fare pressione su Marc Márquez”.

SPORTAL.IT | 11-09-2019 11:00