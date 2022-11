05-11-2022 17:08

Chi meglio di Valentino Rossi, chiamato a fare da ‘mental coach’ a Valencia per Pecco Bagnaia, può raccontare le sensazioni del pilota Ducati in attesa del grande giorno?

Domani Bagnaia è obbligato, in caso di successo nel GP di Fabio Quartararo, a centrare il 14^ posto per conseguire il primo titolo iridato nella classe regina e che il compito non sia così facile a livello di pressione lo rivela l’ottava posizione nella griglia di partenza: “Questo weekend è favorevole per Pecco sulla carta, ma è l’ultima gara ed è tosta, anche se hai 23 punti di vantaggio. Ho parlato con lui e ho cercato di capire come sta psicologicamente, ma con me è sempre calmo, mi dice anche che dorme. Io non dormivo prima delle notti mondiali, si fa davvero fatica. Non è di sicuro il Bagnaia di sempre, ma non è quello che serve domani: va bene anche un Pecco ottavo, ma lo vedo in una situazione difficile ed è impossibile non sia così”.

Questo il pensiero del pesarese sul campione in carica Quartararo: “Preferirei essere nella posizione di Pecco, perché Fabio può solo vincere e aspettare. Sono momenti indimenticabili, Pecco è stato competitivo rimontando quel -91 che non era un distacco reale, il suo merito è averci sempre creduto, ma adesso deve vincere il Mondiale per concretizzare un recupero storico. Deve andare al massimo, perché se no si fanno errori”.

Valentino Rossi è nel paddock in qualità di amico e mentore del pilota Ducati, ma non solo: “Per la prima volta la VR46 Academy può vincere il Mondiale MotoGP, in cui siamo già stati vice-campioni con Morbidelli e proprio Bagnaia, dopo aver vinto quelli della Moto2 e della Moto3. Marini è molto veloce e se parte bene può arrivare nei primi cinque: il Team va bene, al debutto in MotoGP Luca e Bezzecchi hanno fatto gare bellissime”.