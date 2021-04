Valero Texas Open 2021: trionfa Jordan Spieth

A meno di tre giorni dall’inizio dell’Augusta Master, Jordan Spieth si aggiudica il Valero Texas Open. Spieth ha vinto grazie ad un giro chiuso in 66 colpi che lo ha portato a condurre sul -18

L’americano vince dopo quasi quattro anni di astinenza dal gradino più alto del podio e lo fa soprattutto controllando il connazionale Charley Hoffman che chiude al secondo posto a -16. In terza posizione Matt Wallace, che invece non ha fatto benissimo nell’ultimo round chiudendolo in 70 colpi,.

Con quattro top-10 e ora una vittoria nelle sue ultime sette partenze, Spieth parteciperà al Masters Tournament con il perfetto slancio per cercare di vincere la sua seconda giacca verde.

OMNISPORT | 05-04-2021 11:58