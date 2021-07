Van Aert si impone a Parigi, Pogacar vince il secondo Tour consecutivo

Prima la tappa del Mont Ventoux con arrivo a Malaucene, poi la cronometro di ieri con arrivo a St. Emilion, infine i Campi Elisi di Parigi: Wout Van Aert chiude il suo Tour de France con tre tappe vinte su tre terreni completamente diverse.

Il fuoriclasse belga, campione nazionale, si è aggiudicato in volata l’ultima frazione della Grande Boucle, 108,4 km da Chatou al viale più famoso della capitale francese, e non solo, battendo il connazionale Jasper Philipsen, terzo il grande favorito, il britannico Mark Cavendish, che non è riuscito a fare pokerissimo e ad arrivare a 35 successi di tappa nella corsa a tappe francese, che gli avrebbero fatto staccare Eddy Merckx.

La classifica generale, al termine di quella che per lui, più che un’ultima tappa è stata la classica passerella, va naturalmente a Tadej Pogacar. A 23 anni non ancora compiuti lo sloveno ha già vinto due volte la Grande Boucle, per giunta consecutive: nessuno ci era mai riuscito così giovane.

Questi i primi dieci dell’ultima tappa

1. Wout VAN AERT (Bel) (JUMBO-VISMA) 2h39’37”

2. Jasper PHILIPSEN (Bel) (ALPECIN-FENIX)

3. Mark CAVENDISH (Gbr) (DECEUNINCK – QUICK-STEP)

4. LUKA MEZGEC (Slo) (TEAM BIKEEXCHANGE)

5. ANDRE GREIPEL (Ger) (ISRAEL START-UP NATION)

6. DANNY VAN POPPEL (Ned) (INTERMARCHE-WANTY – GOBERT MATERIAUX)

7. MICHAEL MATTHEWS (Aus) (TEAM BIKEEXCHANGE)

8. ALEX ARANBURU DEBA (Esp) (ASTANA – PREMIER TECH)

9. CYRIL BARTHE (Fra) (B&B HOTELS P/B KTM)

10. MAXIMILIAN RICHARD WALSCHEID (Ger) (TEAM QHUBEKA NEXTHASH)

Questi i primi dieci della classifica generale finale

1. Tadej POGACAR (Slo) (UAE TEAM EMIRATES) 80h16’59”

2. Jonas VINGEGAARD (Den) (JUMBO – VISMA) a 5’20”

3. Richard CARAPAZ (Col) (INEOS GRENADIERS) a 7’3”

4. BEN O’CONNOR (Aus) (AG2R CITROEN TEAM) a 10’02”

5. WILCO KELDERMAN (Ned) (BORA-HANSGROHE) a 10’13”

6. ENRIC MAS (Esp) (MOVISTAR TEAM) a 11’43”

7. ALEXEY LUTSENKO (Kaz) (ASTANA-PREMIER TECH) a 12’23”

8. GUILLAUME MARTIN (Fra) (COFIDIS) a 15’33”

9. PEIO BILBAO (Esp) (BAHRAIN VICTORIOUS) a 16’04”

10. RIGOBERTO URAN (Col) (EF EDUCATION-NIPPO) a 18’34”

OMNISPORT | 18-07-2021 19:52