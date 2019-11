Van Basten si scusa: "Non volevo scandalizzare nessuno"

Van Basten è ancora nella bufera. Il suo saluto nazista durante un programma di punta della TV olandese fa ancora discutere. L'emittente ha deciso di sospenderlo (dovrebbe tornare il prossimo 7 dicembre).

L'ex attaccante del Milan si è scusato per quanto accaduto: "Non era mia intenzione scandalizzare nessuno. Volevo solo ridicolizzare il tedesco di Hans (il giornalista olandese che ha effettuato l'intervista, in tedesco, al tecnico Wormuth, ndr)".

SPORTAL.IT | 26-11-2019 07:47