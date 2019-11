Van Basten: vergognoso saluto nazista in tv

La frase sbagliata, al momento sbagliato. Per la serie anche i migliori possono cadere in errore, lo scivolone di Marco Van Basten sta mettendo in imbarazzo l’intero mondo del calcio olandese.

Nella giornata in cui l’Eredivisie celebrava la lotta contro il razzismo attraverso l’inizio posticipato di un minuto di tutte le partite, l’ex attaccante del Milan, nonché ex ct dell’Olanda, ora opinionista per Fox Sports Olanda, si è lasciato andare ad una battuta fuori luogo durante i commenti della gara tar Ajax e Heracles Almelo. Al termine della partita il giornalista di Fox Sports ha intervistato l'allenatore dell'Heracles Almelo Frank Wormuth, parlando in tedesco, la lingua madre del tecnico sconfitto.

Ebbene Van Basten, pensando probabilmente di avere il microfono spento o di essere fuori onda, ha “salutato” Wormuth pronunciando due, agghiaccianti parole: “Sigl Heil”, che altro non è che un saluto ad Adolf Hitler.

Il gelo oltre all’incredulità generale sono immediatamente calate nello studio e a poco sono servite le scuse dell’ex Cigno di Utrecht: “Non volevo scioccare nessuno, ci mancherebbe. Il mio intento era solo quello di scherzare sul tedesco di Hans. La mia è stata solo una battuta infelice e me ne scuso”.

Scuse che non dovrebbero costare a Van Basten il posto da opinionista, sebbene lo scherzo sia stato di cattivo gusto e intempestivo, visto il momento e la giornata particolare di tutto il calcio olandese, in prima fila contro le discriminazioni che stanno dilaniando il mondo del calcio.

Uno dei responsabili dei canali Fox Sports ha ovviamente preso le distanze dalla frase pronunciata da Van Basten in diretta televisiva: "Quella di Marco è stata un'osservazione inappropriata. Non solo oggi che volevamo mandare un segnale contro il razzismo e le discriminazioni, lo sarebbe stata sempre".



SPORTAL.IT | 24-11-2019 10:53