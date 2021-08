Van der Poel mette nel mirino altre due maglie iridate

Sarà una seconda parte di stagione piena di obiettivi importanti per Mathieu van der Poel . L’olandese dell’ Alpecin-Fenix , reduce da una cocente delusione ai Giochi di Tokyo , ha infatti messo nel mirino le maglie arcobaleno nel Cross Country e nello Short Track in palio ai prossimi Mondiali di mountain bike in Val di Sole.

La rassegna trentina vedrà dunque l’eclettico figlio di Adrie impegnato nella doppia ardua missione di ampliare il suo già prestigiosissimo palmares e conquistare tre casacche iridate in tre discipline diverse nella stessa stagione.

“Non vedo l’ora che arrivino i Mondiali di mountain bike. Dopo i Giochi, dovevo assolutamente pormi nuovi obiettivi ” ha commentato l’olandese a Wieler Revue.

“Amo correre in Val di Sole, il tracciato è stupendo e ho dei bellissimi ricordi della mia vittoria nel 2019 . Sarebbe bello diventare campione del Mondo di tre discipline nello stesso anno. Ovviamente realizzare un’impresa del genere è difficilissimo, ma spero di riuscirci”.

Van der Poel poi, dopo le fatiche con le ruote grasse, si rimetterà a gareggiare su strada al Benelux Tour , corsa a tappe di casa che disputerà con l’obiettivo di prepararsi al meglio per gli ultimi impegni su asfalto del 2021.

OMNISPORT | 13-08-2021 22:40