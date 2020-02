Var e polemiche, dura replica di Simone Inzaghi

Alla vigilia della sfida al vertice fra la Lazio e l'Inter, l'allenatore dei biancocelesti ha risposto duramente a chi, negli ultimi giorni, ha accusato la Lazio di aver avuto episodi a favore: "Noi abbiamo meritato quanto ottenuto, e non abbiamo più parlato di Var o di arbitri" ha detto in conferenza stampa.

"Siamo usciti dall'Europa League per un rigore non dato contro il Celtic sacrosanto – ha proseguito Inzaghi -. Anche a Napoli, in Coppa Italia, ci sarebbe da recriminare per ore ma non sarebbe giusto. Due anni e mezzo fa sappiamo come abbiamo perso la Champions, per demeriti nostri e fattori non dipendenti da noi. Ma ora non bisogna guardarsi indietro".

SPORTAL.IT | 15-02-2020 16:08