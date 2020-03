Varese costretta a rinunciare a un pezzo da novanta

Jason Clark ha deciso di rientrare negli Stati Uniti.

La Prealpina ha spiegato che il giocatore americano ha la compagna incinta e che il termine è fissato per il 20 marzo. Il rischio di essere messo in quarantena e di non poter assistere alla nascita del figlio ha portato l’atleta a chiedere la rescissione unilaterale del contratto. Vani i tentativi di mediazione operati dalla dirigenza e da alcuni compagni di squadra.

La società biancorossa è al lavoro per trovare un sostituto ma per ora sembra che non sia stata trovata una soluzione in grado di convincere Attilio Caja.

SPORTAL.IT | 02-03-2020 10:22