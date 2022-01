Varese, Michael Arcieri è il nuovo general manager

11-01-2022 20:16

Continua a tirar aria di cambiamenti in quel di Varese dove, dopo l’addio ad Adriano Vertemati, Michael Arcieri è stato insignito del ruolo di general manager.

Classe 1964, Arcieri ha lavorato per diverse squadre NBA (New Jersey Nets, Dallas, New York, Orlando e poi di nuovo Knicks) ricoprendo mansioni dirigenziali e di scouting.

“Sono molto contento di essere qui. Conosco Luis Scola da tantissimo tempo ormai e sono felice di affiancarlo in questa fase della sua carriera; ha tante idee ed una visione importante che ricorda molto la NBA e sono entusiasta di farne parte. Sono consapevole che la situazione sia complicata, ma lavoreremo per fare il meglio” ha dichiarato al suo arrivo in città.

OMNISPORT