Varese, stangato il dg Conti

Danno e beffa per Varese dopo la sconfita interna di un punto contro Treviso che inchioda i biancorossi all’ultimo posto in classifica insieme a Trieste.

Il Giudice Sportivo ha infatti punito la società con un’ammenda di 500 euro per “offese collettive e sporadiche del pubblico nei confronti degli arbitri”.

Stangato anche anche il dg di Varese, Andrea Conti, in un primo tempo inibito fino al 3 gennaio, ma poi multato: “comportamento offensivo nei confronti del primo arbitro all’interno del corridoio antistante gli spogliatoi – si legge nella motivazione – Fatto che non degenerava per il pronto intervento del dirigente addetto agli arbitri. Provvedimento sostituito con ammenda di Euro 3000”.

Ammenda di 3000 euro anche per la Vanoli Cremona per “offese e minacce collettive e frequenti del pubblico nei confronti degli arbitri e di un tesserato non ben individuato” durante la partita vinta contro Brindisi.

OMNISPORT | 28-12-2020 17:51