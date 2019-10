Varriale elogia Mihajlovic e invoca rigore: il web insorge

Il sofferto successo della Juventus sul Bologna, il ritorno al gol di Milik, le consuete di polemiche: c’è di tutto nei commenti di Enrico Varriale su Twitter. Il vice direttore di Rai Sport parte però da un elogio di un allenatore che, a suo dire, avrebbe dovuto conquistare un risultato positivo per la grande prestazione della sua squadra.

Il Tweet – Ecco il post dedicato da Varriale a Juventus-Bologna: “Avrebbe meritato il pari Mihajlovic con il suo Bologna, ma una traversa e un possibile rigore negato da Irrati fermano i rossoblu. Juventus brava e fortunata, con Pjanic ancora una volta uomo decisivo”.

Le reazioni – Le considerazioni dell’esperto giornalista scatenano l’indignazione dei sostenitori bianconeri. Giampietro prova a spiegare che il rigore su De Ligt non c’era e addirittura che la Juve è stata danneggiata: “A) Il rigore non esiste: piede, suolo e poi gomito con braccio dietro la schiena. B) Se Santander avesse segnato il gol sarebbe stato annullato dal Var: era in fuorigioco. C) Mi spiega perché Sansone non è stato espulso? Mani volontario quando già ammonito”. Sergio ribadisce: “Non è rigore con le regole nuove e nemmeno con le vecchie. E sulla traversa c’era fuorigioco. Perché dovete sempre seminare rabbia? E sì che l’età della ragione dovreste averla raggiunta. O forse proprio per quello”. Ma di commenti ce ne sono a centinaia, quasi tutti di biasimo.

I sostenitori – C’è anche pero qualcuno, seppur una stretta minoranza, che concorda. È il caso di Michele che sottolinea: “Dottore segnalo anche il fuorigioco regolare in occasione del retropassaggio sul gol di Miralem Pjanic. Altro intervento VAR mancato”.

Il Napoli – Varriale non dimentica il Napoli e celebra anche il ritorno al gol di Milik: “Dopo essersi sbloccato con la sua nazionale Arek Milik si ripete con una splendida doppietta. Cosí il Napoli batte un buon Verona. Recupero importante quello del bomber per la squadra di Ancelotti, non ancora brillantissima e salvata nel 1mo tempo da un grande Meret“.

SPORTEVAI | 20-10-2019 10:06