Varriale strepita per errore arbitro e il web s'infuria

Sono stati diversi i casi da moviola dopo le partite del weekend di serie A: solite polemiche sul Var, discussioni sui rigori, sui cartellini e il consueto can-can che segue ogni domenica. Per Enrico Varriale però il caso più eclatante è stato quello di Bologna, dove il Napoli ha vinto 1-0 ma si è visto annullare un gol a Koulibaly in un’azione assai controversa. Il tweet del vicedirettore di Raisport, però, come spesso accade, viene criticato dai tifosi di tutte le altre squadre, in particolar modo dagli juventini.

Varriale chiede spiegazioni su gol annullato al Napoli

Scrive Varriale sui social: “A 90minuto il nostro ospite Rocchi è stato molto bravo. Peccato non avergli potuto mostrare quest’episodio in cui arbitro e Var avrebbero dovuto:dare rigore per fallo su Osimhen o concedere il vantaggio,convalidando il gol di Koulibaly Spiegazioni sarebbero utili”.

I tifosi arrabbiati con Varriale

Fioccano reazioni sdegnate: “Lei fa un tweet per ogni errore arbitrale contro ogni squadra del campionato? O solo per quelli contro il Napoli?” o anche: “Diretur, ogni tanto mi chiedo se lei sia capo ufficio stampa del Napoli o il vicedirettore di una rete pubblica pagato da tutti noi” oppure: “E da Napoli channel è tutto”.

C’è chi si lamenta: “Beh già con tutti gli episodi era solo questo da mostrare e da chiedere. In redazione manca solo la bandiera della sua squadra e siamo a posto” e anche: “E’ dall’ inizio della stagione che non danno più rigori così…vi svegliate ora quando c’è la vostra squadra?”.

I fan chiedono attenzione per gli altri casi

Infine una protesta: “Come la settimana scorsa, parlando dei mancati interventi del VAR, è stato un peccato non mostrare il fallo su Bernardeschi contro il Verona… sareste addirittura stati costretti a dire che mancava un rigore alla Juve”.

SPORTEVAI | 09-11-2020 09:18