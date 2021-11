Vecchio obiettivo torna sul mercato: la Juve ci pensa, i tifosi no

26-11-2021 12:13

La Juventus ha individuato in Dusan Vlahovic l’innesto ideale da inserire nel proprio organico nel prossimo mercato di gennaio o – se la Fiorentina dovesse resistere all’assalto bianconero – a giugno.

Occasione Adama Traoré per la Juve

Il club è concentrato sull’affare legato all’attaccante serbo, ma intanto dalla Premier League arriva una notizia che potrebbe rianimare l’interesse della Juve per un vecchio obiettivo di mercato. Il Wolverhampton, infatti, sarebbe intenzionato a cedere Adama Traoré, esterno d’attacco spagnolo di origine maliana: il contratto del giocatore scadrà nel 2023, ma la società inglese vuole vendere subito il giocatore, non più un titolare fisso della squadra allenata da Bruno Lage e sarebbe pronta ad accontentarsi anche di una cifra attorno ai 20 milioni di euro.

Acquistare Adama Traoré a un prezzo simile sarebbe un autentico affare: l’attaccante ha 25 anni e sulla fascia ha capacità atletiche e tecniche assolutamente uniche. Statistiche alla mano, Traoré è da anni uno dei migliori dribblatori di tutta Europa. L’occasione potrebbe ingolosire la Juventus, che già in passato si era interessata al giocatore.

I tifosi bianconeri dicono no

Per i tifosi, però, Traoré non è né una priorità, né un attaccante in grado di cambiare le sorti della Juventus. “Tempo fa ha rifiutato la Juve ora stia dov’è. Non è neanche una seconda scelta per noi”, scrive su Facebook Marco con un certo sprezzo nei confronti dell’esterno spagnolo.

Stefano, invece, ha dubbi sulle possibilità di Traoré di adattarsi al calcio italiano: “In Inghilterra ti marcano stando a 3 metri… non so se da noi avrebbe tanta libertà di movimento. E comunque non è un fuoriclasse, questo è sicuro”. A Virgilio, invece, piacerebbe vedere Traoré in bianconero: “Magari venisse, questo quando scatta non lo prende nessuno”.

