Juventus, l’ultima strategia societaria mette in allarme i tifosi

25-11-2021 10:39

La soluzione si chiama mercato. E’ il titolo del Corriere della Sera che torna a investigare sulla situazione in casa Juventus. La sconfitta con il Chelsea in Champions League sembra aver cancellato di colpo tutti i progressi che la squadra aveva fatto in campionato nelle ultime giornate anche con la recente vittoria sul campo della Lazio. Tutto da rifare dunque per i bianconeri ancora alla ricerca della propria identità.

Juventus: occhio al mercato

La soluzione mercato però è meno attuabile di quanto si pensi. La società vuole provare a tenere i conti in regola dopo aver iniettato nelle casse ingenti somme nelle ultime stagioni. Quindi un occhio alla parte tecnica e l’altro verso il contenimento dei costi. Per questo motivo l’imperativo è vietato sbagliare. Dopo l’addio di Fabio Paratici, la Juve ha scelto la soluzione interna affidandosi a Federico Cherubini, ma la gestione nell’ultimo mercato non è stata perfetta. Per questo motivo la società sta valutando la possibilità di affiancare una figura al direttore sportivo in modo da evitare ulteriori errori.

Juve: la mossa societaria allarma i tifosi

La soluzione paventata per il momento solo dal Corriere della Sera non rassicura i tifosi bianconeri. Innanzitutto non convince la strategia di puntare già sul mercato per risolvere tutti i problemi: “Se si parla di mercato – scrive un tifoso – allora vuol dire che la stagione è già finita”. Mentre c’è chi fa notare che l’opzione di “non sbagliare sul mercato” è molto più facile a dirsi che a farsi: “Pare facile non sbagliare scelte di mercato. Volete che vi ricordo gli errori di Marotta sia il primo anno alla Juve che negli ultimi due?”.

Le critiche nei confronti del club bianconero sono tante, anche perché la Juventus nelle ultime stagioni ha investito in modo massiccio sul mercato sia sul fronte martellii che su quello degli ingaggi: “La Rosa più pagata della serie A e hanno ancora bisogno di fare mercato? Sarà mica per quello che non riescono a fare tre passaggi di fila”. Anche altri tifosi fanno notare il paradosso economico: “Che privilegio che ha la Juve. Avere un debito da 220 milioni nel bilancio appena chiuso, fare una ricapitalizzazione da 400 milioni e spendere qualsiasi cifra sul mercato. Tutto molto bello”.

SPORTEVAI