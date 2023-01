Il 2023 inizia all’insegna dello sport. Già da queste prime settimane del nuovo anno vedremo tantissimi eventi nel mondo dello sport, come la ripresa dei campionati di calcio nazionali, l’Australian Open (primo slam di tennis) e molto altro. Anche la vela vuole dare il proprio contributo a questo spettacolo, e allora a partire dal 15 gennaio avrà il via l‘Ocean Race, la regata a equipaggio più dura e impegnativa al mondo e uno dei tre grandi eventi del mondo nautico assieme alle Olimpiadi e all’American’s Cup.

Al via l’Ocean Race 2023, di cosa si tratta

Inaugurata nell’ormai lontano 1973, l‘Ocean Race è la regata a equipaggio più dura, impegnativa e spettacolare di tutto il mondo nautico, che vedrà impegnati gli equipaggi fino all’estate.

In questa edizione saranno presenti due tipi di imbarcazioni differenti, ovvero IMOCA60 e VO65, che avranno a loro volta percorsi diversi.

Per i velisti di IMOCA60 il tragitto sarà composto da ben 32,000 miglia nautiche e impiegherà sei mesi sei essere completato, nei quali approderanno in nove differenti città sparse tra Europa, Africa e Americhe. Nel mezzo ci sarà anche una tappa da record, la più lunga in tutta la storia della competizione: 12,750 miglia, più o meno un mese in viaggio per arrivare a Itajai, in Brasile. Per i VO65, invece, tre tappe con l’arrivo comunque previsto a Genova.

L’assegnazione dei punti nel corso della Ocean Race

A differenza delle altre classiche regate, nella Ocean Race vince chi avrà totalizzato il maggior numero di punti al termine delle tappe prestabilite, e ogni singola tappa assegnerà punti. Il vincitore di una tappa ottiene tanti punti quanto è il numero dei partecipanti alla tappa. I punti si assegneranno a scalare via via in base alla posizione di arrivo. Se non si giunge al traguardo per qualunque motivo, non ci saranno punti assegnati.

Ci saranno due tappe, tuttavia, al termine delle quali verranno assegnati punti doppi. La tappa 3 da Cape Town a Itajai (la più lunga di sempre, punti in base a ordine di arrivo alla longitudine est di 143 gradi e per quello al traguardo di Itajai) e la tappa 5 da Newport ad Aarhus (semplicemente si raddoppieranno i punti a ciascuna imbarcazione che arriverà al traguardo).

Ocean Race, il percorso IMOCA60

Queste tutte le sette tappe del percorso che dovranno fare le imbarcazioni IMOCA60

TAPPA 1: Alicante (Spagna) – Capo Verde . Partenza: 15 gennaio; 1,900 miglia nautiche

(Spagna) – . Partenza: 15 gennaio; 1,900 miglia nautiche TAPPA 2: Capo Verde – Cape Town (Sudafrica). Partenza: 25 gennaio; 4,600 miglia nautiche

– (Sudafrica). Partenza: 25 gennaio; 4,600 miglia nautiche TAPPA 3: Cape Town (Sudafrica) – Itajaí (Brasile). Partenza: 26 febbraio; 12,750 miglia nautiche

(Sudafrica) – (Brasile). Partenza: 26 febbraio; 12,750 miglia nautiche TAPPA 4: Itajaí (Brasile) – Newport (USA). Partenza: 23 aprile 2023; 5,500 miglia nautiche

(Brasile) – (USA). Partenza: 23 aprile 2023; 5,500 miglia nautiche TAPPA 5: Newport (USA) – Aarhus (Danimarca). Partenza: 21 maggio 2023; 3,500 miglia nautiche

(USA) – (Danimarca). Partenza: 21 maggio 2023; 3,500 miglia nautiche TAPPA 6: Aarhus (Danimarca) – Fly-by a Kiel (Germania)*- L’Aia (Olanda). Partenza: 8 giugno 2023; 800 miglia nautiche

(Danimarca) – Fly-by a (Germania)*- (Olanda). Partenza: 8 giugno 2023; 800 miglia nautiche TAPPA 7: L’Aia (Olanda) – Genova (Italia). Partenza: 15 giugno 2023; 2,200 miglia nautiche