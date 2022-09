Vendita Milan, c'è un ricorso d'urgenza di Blue Skye

13-09-2022 10:45

La società lussemburghese Blue Skye, ex socio di minoranza nella gestione del Milan, ha dato il là ad un ricorso d’urgenza depositato presso il Tribunale di Milano.

La richiesta, in sintesi, è quella di bloccare la vendita del club rossonero dal fondo Elliott alla società di Gerry Cardinale Redbird. Motivazione? Blue Skye e la sua controllante Luxembourg Investment Company ritengono di non aver mai ricevuto informazioni su questa vendita alla quale erano direttamente interessati.

In particolare, come si legge dagli atti, viene contestata una “condotta fraudolenta” nei loro confronti. La richiesta è quella di annullare, con un provvedimento d’urgenza, gli atti a partire dall’accordo siglato in data 26 maggio, quello che è valso l’acquisto delle azioni tra Elliot ed il fondo di Cardinale. In questo martedì è prevista la discussione davanti al giudice, nei prossimi giorni arriverà, invece, una decisione.