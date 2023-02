Venezia, fine di un'era: Walter De Raffaele esonerato

Il coach della Reyer paga la sconfitta contro Brindisi

05-02-2023 18:11

E’ finita un’era a Venezia: il coach Walter De Raffaele è stato esonerato dopo l’ultima sconfitta in campionato contro Brindisi, la quarta consecutiva.

L’Umana Reyer ha ceduto in casa per 75-76 contro l’Happy Casa nella partita valida per la diciottesima giornata di Serie A, e poco dopo la società veneta ha comunicato la decisione della proprietà di dire addio al coach degli scudetti conquistati nelle stagioni 2016-2017 e 2018-2019.

“L’Umana Reyer comunica che coach Walter De Raffaele è stato sollevato dall’incarico di capo allenatore. La società ringrazia Walter per questi tredici anni di successi e gli augura le migliori fortune professionali. La squadra è stata momentaneamente affidata all’assistant coach Gianluca Tucci“.

La squadra è stata affidata per il momento al vice Gianluca Tucci. In classifica Venezia è decima a 16 punti, a due lunghezze dalla zona playoff.

Walter De Raffaele oltre ai due scudetti ha vinto con la Reyer la Coppa Italia 2020. Il coach di Livorno saluta il club dopo quasi 13 anni, di cui 6 passati da vice e 7 da primo allenatore.