Venezia: Javorcic è il nuovo allenatore dei lagunari

09-06-2022 12:49

Archiviata la retrocessione in Serie B, il Venezia pensa a tornare subito nel massimo campionato e per farlo si affida ad un nuovo tecnico.

Al posto di Zanetti infatti, il nuovo mister dei lagunari è Ivan Javorčić, 43 anni, che ha firmato un contratto triennale fino alla stagione 2024/25.

Nella scorsa stagione, il neo tecnico del Venezia, ha guidato il Südtirol ad una storica promozione in Serie B al suo primo campionato con il club, finendo in testa alla classifica del Girone A di Serie C, con 27 vittorie, 9 pareggi, 2 sconfitte e la notevole cifra di soli 9 gol subiti in 38 partite – il miglior bilancio difensivo d’ Europa in un campionato professionistico nel corso della passata stagione.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE