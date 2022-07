26-07-2022 11:44

Un rinnovo che vale come un colpo di mercato di spessore. Il Venezia a lavoro per trattenere i propri pilastri anche in Serie B, per poter puntare con maggiore facilità al ritorno in A e senza dover reinvestire sul mercato in caso di cessione. A proposito di ciò le voci di addio di Pietro Ceccaroni, autentico leader difensivo dei lagunari, si stavano facendo insistenti, ma adesso possono ufficialmente rientrare al mittente.

Il centrale classe 1995 ha appena firmato il rinnovo con il Venezia fino al 30 giugno 2027, blindando di fatto la sua permanenza in Veneto. Sul calciatore ex Spezia e Padova si erano fatte insistenti le sirene di mercato dalla Serie A, con il Lecce che più di tutti aveva provato a sondare il terreno per portare Ceccaroni via da Venezia. La trattativa non è decollata e la storia d’amore tra Ceccaroni e i lagunari continuerà ancora anche in Serie B: 109 presenze e 6 reti tra campionato (Serie A e B) e coppa Italia per il difensore, che per la Serie B è un autentico lusso di cui potersi vantare.

