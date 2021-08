Venezia: ufficiale l'arrivo di Okereke dal Club Bruges

L’allenatore Paolo Zanetti ha ufficialmente a disposizione un nuovo attaccante. Con una nota apparsa sul sito ufficiale del club, il Venezia ha annunciato l’arrivo dal Club Bruges di David Okereke.

“Venezia FC comunica che in data odierna è stato sottoscritto l’accordo con Club Bruges per il passaggio in arancioneroverde con la formula del prestito con diritto di riscatto del giocatore David Okereke”.

Per Okereke si tratta di un ritorno in Italia. L’attaccante nigeriano classe 1997 ha vestito la maglia della Lavagnese, prima di esordire nella stagione 2015/2016 tra i professionisti in Serie B con lo Spezia. Due anni più tardi l’esperienza con il Cosenza, prima di tornare nell’annata successiva allo Spezia. Nella stagione 2019/2020 vola in Belgio: viene infatti acquistato dal Club Bruges, con cui colleziona 15 goal e 3 assist in 71 presenze.

OMNISPORT | 12-08-2021 17:58