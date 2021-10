Venezia, Zanetti: "Niente alibi, sconfitta meritata"

23-10-2021 21:11

Il Venezia di Paolo Zanetti, dopo essere andato in vantaggio, ha perso in rimonta contro il Sassuolo per 3-1. La rete per i lagunari è arrivata grazie a David Okereke, che ha segnato il suo secondo gol in questo campionato, entrambi arrivati in trasferta.

Queste le parole del tecnico del Venezia subito dopo la partita:

“L’approccio è stato importante. Questo è un campo difficile contro un avversario di qualità. Fino al nostro autogol eravamo in partita alla stragrande, potevamo finire il primo tempo in vantaggio, Consigli ha fatto un miracolo in quella situazione. Assenze? Non voglio trovare alibi, questa sconfitta è meritata. Abbiamo fatto bene, ma c’è stato un Venezia dai due volti, dopo il 2-1 non mi sono piaciuti”.

Non abbiamo interpretato bene la gara dopo essere andati sotto – continua il mister arancioneroverde -, mancava molto tempo e potevamo gestire meglio la situazione. Ci sono aspetti in cui dobbiamo lavorare, nell’ultima mezzora ho visto i difetti che erano emersi a inizio stagione. Okereke? Ha disputato un’ottima partita. Ha fatto un gol straordinario e avrebbe potuto farne un altro. L’episodio dell’autogol ci ha messo in una condizione difficile in cui non c’è stata la forza psicologica per rialzarci davvero. Busio ha un problema alla caviglia, vedremo se potrà recuperare per martedì. Spero di recuperare Aramu, mentre Johnsen e Vacca li abbiamo persi per un po’”.

