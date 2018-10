Ventura torna in panchina: è fatta con un club di A

Gian Piero Ventura torna in panchina a quasi un anno dal disastro della Nazionale e dalla mancata qualificazione ai Mondiali a causa dello spareggio da incubo con la Svezia. L'ex commissario tecnico degli Azzurri si accasa a Verona, quartiere Chievo: sostituirà l'esonerato Lorenzo D'Anna, con il difficile compito di portare i gialloblu alla salvezza.

L'ex allenatore di Torino e Bari ha accettato nella mattinata di martedì la proposta del patron Luca Campedelli: battuta la concorrenza di Beppe Iachini, che aveva invece chiesto due anni di contratto a prescindere dalla categoria. Ventura vuole riscattarsi dopo le critiche di questi mesi e cerca l'immediato rilancio in serie A. Una sfida complicata, considerando che il Chievo ha ottenuto appena due pareggi in 8 partite ed è a -1 in classifica a causa della penalizzazione di tre punti inflitta dalla Federazione per il caso plusvalenze.

Il Chievo sta formalizzando il suo contratto fino a giugno, con opzione rinnovo in caso di salvezza: Ventura potrebbe dirigere i primi allenamenti da mercoledì, e avrà più di una settimana di tempo per reimpostare la squadra in vista della ripresa del campionato.

Questa la comunicazione dell'esonero di D'Anna: "L'A.C. ChievoVerona comunica di avere sollevato Lorenzo D'Anna dall'incarico di allenatore della Prima squadra. A D'Anna vanno i ringraziamenti per il lavoro svolto sin dal primo giorno con impegno, serietà e correttezza professionale".

"Protagonista della salvezza raggiunta la scorsa stagione, quando è subentrato a tre Giornate dal termine di campionato ottenendo tre vittorie su tre partite disputate, (contro Crotone, Bologna e Benevento), a lui va il più sentito in bocca al lupo per il prosieguo della carriera".

Ventura ha guidato in carriera Albenga, Rapallo, Entella Bacezza, Spezia, Centese, Piostoiese, Giarre, Venezia, Lecce, Cagliari, Sampdoria, Udinese, Napoli, Messina, Verona, Pisa, Bari, Torino.

SPORTAL.IT | 09-10-2018 12:15