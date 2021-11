Veretout dà ragione a Mourinho: "Servono rinforzi"

10-11-2021 10:46

Il centrocampista della Roma Jordan Veretout in un’intervista alla Gazzetta dello Sport ha parlato chiaro, servono i rinforzi richiesti da Mourinho: “La Roma è un progetto ambizioso che non si costruisce schioccando le dita. È normale che serva del tempo e che ci vogliano rinforzi per migliorarci sempre”.

Le difficoltà di Zaniolo: “Zaniolo ha avuto due infortuni gravi, ma è importante per il gruppo, in campo trasmette potenza. Tornerà presto ai suoi livelli. Mourinho? È un vincente, adatto a un grande progetto come quello della Roma dei Friedkin. È rigoroso, ti trasmette la voglia di dare il 200% per la squadra e per vincere. Ma spetta a noi ritrovare lo spirito di inizio stagione. A Roma, poi, c’è tanta passione, se vinci sei al top, se perdi è un dramma. Ne siamo coscienti. I tifosi sono la nostra forza, ce l’hanno dimostrato anche a Venezia. Sta a noi ripagarli”.

