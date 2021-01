Verona, Badu annuncia il ritiro

Emmanuel Badu ha rescisso il proprio contratto col Verona e, a soli 30 anni, ha annunciato il ritiro dall’attività in un’intervista a Joy Sports Link: “Per il momento non ho ancora deciso cosa fare dopo il ritiro dal calcio giocato. Allenare è certamente un’opzione, ma mi piacerebbe di più fare lo scout per un club. Sarebbe stupendo poter fare lo scout per l’Udinese in Africa”. Approdato a Udine nel gennaio 2010, il centrocampista ghanese dopo sette stagioni è stato prestato al Bursaspor per poi tornare subito in bianconero e infine è stato ceduto in prestito all’Hellas la scorsa stagione.

OMNISPORT | 02-01-2021 21:07