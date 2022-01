Verona, boom Barak: il presidente Setti fa il prezzo

18-01-2022 10:48

La tripletta al Sassuolo ha riacceso i riflettori di mercato su Antonin Barak.

Il centrocampista offensivo ceco del Verona è tornato sui livelli di rendimento dei primi mesi in Italia, con la maglia dell’Udinese, e promette di diventare un uomo-mercato nella prossima sessione estiva.

Intervistato da ‘Gr Parlamento’, il presidente dell’Hellas, Maurizio Setti, ha ribadito la volontà di tenere Barak in rosa fino al termine della stagione, quando cedere alle lusinghe di club con ambizioni superiori sarà inevitabile.

Senza, però, alcun prezzo di favore…: In questo momento ce lo teniamo stretto, perché ci serve per fare un campionato come si deve, ma capisco che sia maturo al punto giusto e che abbia la necessità di andare in un grande club” ha dichiarato Setti.

“Per caratteristiche – ha aggiunto il massimo dirigente gialloblù – può giocare nei quattro o cinque migliori club d’Europa. Speriamo continui così, anche perché così il prezzo salirà ancora. Quando leggo certe cifre mi viene da ridere se penso ai suoi numeri e alle sue potenzialità. Venticinque milioni sono pochi, comunque vedremo a fine stagione”.

