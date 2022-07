Verona, il Cholito Simeone verso la Spagna

10-07-2022 18:00

Una straordinaria stagione da 17 reti e 6 assist in 35 presenze in maglia Hellas Verona ha contribuito a far innalzare il valore di mercato di Giovanni Simeone.

Il Verona, che lo ha recentemente riscattato dal Cagliari versando nelle casse dei gialloblù oltre 10 milioni di euro, ora vorrebbe compiere una plusvalenza con il figlio del Cholo, destinato con ogni probabilità a raggiungere suo padre in Spagna, ma non all’Atletico Madrid.

Come scrive L’Arena, infatti, su Simeone è molto forte l’interesse del Siviglia. Il DS Monchi sarebbe pronto a offrire 16 milioni di euro per strappare ai gialloblù il 27enne, che come detto lo lascerebbero partire non troppo a malincuore pur di rimpolpare le casse societarie.

Gli scaligeri, peraltro, sono attivi per quanto riguarda il mercato in entrata: il DS Marroccu sta lavorando per portare nell’organico di Gabriele Cioffi sia Thomas Henry – sul quale c’è anche il Middlesbrough – sia Daniel Maldini, che verrebbe girato in prestito dal Milan. Inoltre, vanno ricordati gli innesti di Roberto Piccoli e Milan Djuric, a puntellare un reparto offensivo nel quale appunto il Cholito non sembra rientrare nei piani. In una parola: business. Il Presidente Setti, ancor prima che ai risultati del campo, guarda a far quadrare i conti.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE